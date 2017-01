Según publicó Diario Show, en la imagen el líder de Viejas Locas aparece rapado, con una camiseta de Independiente, una zapatilla de cada color y sin que quedara muy claro si llevaba o no pantalones.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo