Planes de ahorro para autos: recomendaciones para evitar abusos

Una vez que la persona logra la adjudicación por cualquiera de las dos formas tiene que cumplir con los requisitos que se hayan acordado en el contrato para que se le entregue el vehículo previa prenda del mismo. El contrato de prenda, en este caso, se celebra cuando el adjudicatario del automotor le garantiza al acreedor el pago de las cuotas que adeuda con el vehículo que está recibiendo. Este contrato se inscribe en el Registro de la Propiedad Automotor hasta el pago total de las cuotas y gastos que se acordaron. En el caso que no se abone la totalidad el acreedor podrá vender el vehículo para poder cobrar la deuda.

La adjudicación por sorteo se produce cuando una persona es elegida por azar, en un sorteo realizado frente a un escribano público, quien dará fe de la transparencia del acto. En el caso de salir sorteado, se le enviará un aviso a la persona para que informe si desea aceptar la adjudicación o no dentro de un plazo determinado y abone las sumas que se hayan pactado previamente.

Es aconsejable leer el contrato completa y detenidamente, ya que el consumidor se compromete a cumplirlo. En caso de no comprender algún punto, siempre se deben solicitar aclaraciones o asesoramiento. El contrato tiene que estar aprobado por la Inspección General de Justicia. Para asegurarse de ello, es conveniente comunicarse con este organismo para verificarlo.

Según informó el organismo santafesino, recibió en lo que va de este año numerosas presentaciones vinculadas a información y publicidad engañosas o inadecuadas, demora en las entregas de las unidades, imposición de pólizas de seguros más caras que la media del mercado, gastos de entrega no previstos, informados ni consentidos.

