Polémica actuación de una psicóloga en caso de embarazo infantil

“Al margen de esta psicóloga, la posición del Colegio es que cuando hay un embarazo en el que corresponde el aborto legal, el psicólogo debe ayudar a tomar la decisión más conveniente para el caso, no lo que responde a sus creencias o intereses”, amplió.

A una psicóloga de Santa Fe le suspendieron la matrícula por haber incurrido en “faltas éticas” en el caso de un niña embarazada de 11 años que estaba internada en el hospital Iturraspe de la capital provincial. Según apuntaron desde el Colegio de Psicólogos, la profesional sancionada, que pertenece a una ONG católica, habría utilizado sus conocimientos para “influir” sobre la niña para que no recurra a un aborto, que en su caso está avalado por la ley.

