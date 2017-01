Polémica de verano: la selección de todos los tiempos

Vos también podés participar del juego: envianos tu once ideal a la sección de comentarios y en las redes sociales.

"En la defensa: Olarticoechea, Ruggeri, Passarella y Sorín", remarcó Alejandro, lo que despertó la incredulidad del grupo que lo acompaña. "¿Sorín? ¿Escuché bien? ¿Qué ganó para estar ahí?", le respondió el conductor Pablo Montenegro, a lo que el especialista admitió tajante: "Me costó encontrar el tres, pero es mi opinión".

"Tengo cuatro inamovibles: el arquero Fillol y Diego, Messi y Kempes", arrancó el comentarista en Radio 2, ante la aprobación de casi todos sus compañeros de staff. Pero a partir de ahí, el consentimiento se acabó. "¿Y Goyco?", preguntó Maricel Bargeri. "Si no fuera por los penales, Goycoechea no existiría", mandó el latigazo el autor del combinado histórico.

