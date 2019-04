Polémica: el "rey de Instagram" le dio de comer a un oso con la mano

El "rey de Instagram" Dan Bilzerian le dio de comer a un oso pardo con la mano y desató la polémica. Fue durante una fiesta privada para celebrar el día de la marihuana en una mansión de Los Ángeles. Subió el video a la red social y sus seguidores lo destrozaron. En la publicación se ve al anfitrión junto a un oso pardo Kodiak, la subespecie más grande que existe.

En la imagen aparece el animal adiestrado, de pie y frente a él. "Cuando ustedes chicas, tienen hambre", tituló. La cinta se viralizó y en un día alcanzó cerca de 15 millones de reproducciones y 26.600 comentarios.

Aunque las reacciones fueron variadas, la gran mayoría lo condenó por maltrato animal. “Horrible lo que hace está gente con los animales!!!! Respeten a los animales, no hagan eso. No hay nada de divertido ahí“, escribió un usuario.

La asociación People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) también se unió a los reclamos y escribió una carta al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California y al Departamento de Servicios Animales de Los Ángeles. "Los osos pertenecen a la naturaleza, no a la vida en cautividad", dijo la Vicepresidente de Peta, Lisa Lange, a la revista People.

Los activistas señalaron que Dan Bilzerian no contó con los permisos necesarios para llevar a cabo el evento. También indicaron que el oso estaba demasiado cerca de los espectadores.

El implicado contestó en la red social: "Aprecio a las personas que intentan defender a los animales. Sin embargo, hay quienes matan a miles de animales todos los días por deporte, torturando perros en China y apaleando a las focas por diversión. Peta quiere aprovecharse de lo que sea popular en Internet y viene por mí".