Polémica por la entrega de medicamentos para el VIH

En cambio, desde la Red Argentina de Personas Viviendo Con VIH Sida (Redar) aseguraron que realizan un “monitoreo constante” entre pacientes y que no detectaron ningún faltante, más allá de las demoras habituales.

Paulón aseguró que ante estos reclamos no han recibido respuestas del Ejecutivo. “Somos muchas las organizaciones que nos preocupamos por las irregularidades. Hay muchas personas que dependen de estas medicaciones que no llegan en cantidad o a tiempo”, indicó.

“Hay faltante de medicamentos y demoras en las cargas virales. La ley nacional de sida garantiza la entrega a través de hospitales y prepagas porque los pacientes no pueden ir a comprar esas drogas a las farmacias, sino que los reciben a través del Ministerio de Salud de la Nación”, explicó.

