Polémica por una multa: ¿es peligroso manejar en ojotas?

Un hombre fue multado por manejar en sandalias en Guaymallén, Mendoza y debió pagar 720 pesos aunque la sanción ascendía a 1.200 pesos. Compartió en Facebook el comprobante de la sanción que fue replicada más de 4.000 veces. La duda que asaltó a muchos en la provincia fue si en territorio santafesino se puede o no conducir con calzados de verano, como por ejemplo, ojotas o chancletas.

El programa Antes de Salir (El Tres) consultó al respecto a Osvaldo Aymo, un especialista en la materia. De acuerdo a lo que explicó, no existe en Santa Fe una normativa que prohíba el uso de sandalias, ojotas o chancletas para manejar un vehículo aunque consideró que es totalmente desaconcejable debido a que conlleva serios riesgos.

“La prohibición está en algunas provincias pero no en Santa Fe pero hay que decirle a la gente que no es lo mismo conducir en ojotas porque esto potencia los riesgos”, alertó. Según sostuvo, la conducción requiere de “percepción, decisión y ejecución”. “Si los elementos que tengo en los pies no están adaptados para eso se pueden prolongar los tiempos de reacción”, continuó.

“Usar el celular, tomar alcohol dificultan las maniobras, y si se sale una ojota porque se me resbala el pie del freno, se prolonga el tiempo para reaccionar”, manifestó y precisó: “Ni hablar de los tacos altos o manejar descalzo”. Finalmente, recomendó usar zapatos o zapatillas que sean cómodas y de uso regular.

En tanto, en comunicación con A Diario (Radio 2), desde Agencia Provincial de Seguridad Vial informaron que sólo existe requerimientos al respecto para la conducción en bicicleta (Ley Nº 24.449, artículo 40 bis –Que el conductor lleve puesto un casco protector, no use ropa suelta, y que ésta sea preferentemente de colores claros, y utilice calzado que se afirme con seguridad a los pedales–) y coincidieron en descartar la aplicación de multas a personas que manejen en ojotas.