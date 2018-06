Polémicas declaraciones de un cura sobre el aborto

El párroco Hernán Ustariz del colegio Nuestra Señora de Fátima, de Castelar, realizó polémicas declaraciones en el marco de la discusión por la legalización del aborto. “Si no están enamoradas, no tengan sexo. Si no quieren tener hijos, cierren las piernas”, expresó.

Según informó Minuto Uno, el cura también amenazó a las alumnas en caso de que asistan al establecimiento educativo con pañuelos verdes o “símbolos” que indiquen una postura a favor del aborto.

“Si están a favor de que se muera un bebé, ¿por qué no están a favor de que se mueran también las mujeres?”, agregó el sacerdote Ustariz.

El proyecto de ley que legaliza el aborto, en lugar de que continúe como una practica clandestina y peligrosa, ya recibió la media sanción en Diputados y ahora será debatido en el Senado.