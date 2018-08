Polémicos dichos de un senador al hablar de abusos intrafamiliares

Uno de los discursos más polémicos que hubo en el Senado durante el debate sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo fue el del legislador Rodolfo Urtubey. Fue cuando manifestó su rechazo a la legalización y luego agregó que habría que revisar las causas de los abortos.

Urtubey adelantó que votará en contra de la iniciativa, pero exhortó a trabajar en una "efectiva solución". "Creo que deberíamos avanzar en un proyecto en otras circunstancias no vinculadas a la campaña en una modificación del Código Penal y en el aborto por causas", explicó.

“Hay que ver en algunos casos porque la violación no tiene un componente de violencia sobre la mujer. Por ejemplo, en los casos de abuso intrafamiliar donde no hay violencia pero no se puede hablar de consentimiento. No es la violación clásica”, expresó. La declaración generó repudio e impacto en las redes sociales.

"No coincido personalmente con el aborto libre, discrecional y sin causas porque es una expresión de derecho absoluto y no creo que una sociedad civilizada pueda sostenerse en la existencia de un derecho absoluto", dijo.

Para el senador salteño, "hay dos posiciones en las cuales hay convicciones y dogmas: una es laica y otra de origen religioso". "Es un dogma tanto el derecho absoluto a la vida como la posición del derecho absoluto de disponer de la vida que alguien lleva dentro", amplió.