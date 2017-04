Policía detuvo a chicos en el centro y testigos salieron en su defensa

En uno de los videos que registraron testigos ocasionales, se escucha a uno de los chicos decirle a un agente: “No hicimos nada”. Otras voces, críticas del operativo, piden: “Chicos no se suban” o “¿por qué se los llevan?, porque tienen gorrita y ropa deportiva”.

Vallet añadió que la Policía, por ley, no sólo no puede subir a los patrulleros a los menores sino que tampoco los puede llevar detenidos a la comisaría, mucho menos sin una orden judicial.

La Policía detuvo este viernes a la tarde a un grupo de chicos de entre 13 y 15 años que caminaban por Entre Ríos y Tucumán, en medio del día de la chupina, y que según testigos ocasionales no estaban cometiendo un ilícito en ese momento.

