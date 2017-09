Policía gatilló dos veces sobre la panza de una colega embarazada

Una mujer policía embarazada fue asaltada por un efectivo policial que le gatilló dos veces en la panza y afortunadamente, la bala no salió. El hecho sucedió este jueves al mediodía, en el barrio santafesino de Barranquitas, cuando la mujer caminaba de regreso a su casa.

Según informó el sitio Aire de Santa Fe, la víctima es una agente perteneciente a la Policía Comunitaria, que presta servicios en Siete Jefes, aunque en este momento se encuentra en licencia prenatal, ya que cursa el octavo mes de embarazo.

“Mi hija lleva todos los días a los chicos a la escuela. Hoy, mientras ella venía de ahí, un sinvergüenza la seguía. Ella contó que cuando iba a doblar a calle Perú, él la agarró del brazo y le puso el revólver en la panza. Le gatilló dos veces en la panza, donde está el bebé. Tenemos muchos nervios y mucha impotencia. Le decía que le dé la plata, la tenía con que ella había ido al cajero. Le pegó con la culata en la nuca”, contó la mamá de la joven, al borde del llanto.

Su hermano agregó: “Justo lo vieron los chicos que estaban del otro lado, y se cruzaron para salir corriendo a buscarlo. Lo agarraron acá a la vuelta, por Zapata y Dusso. Llegó mi hermana, y lo reconoció. Ahí fue cuando le manotearon la credencial y el arma”.

Por su avanzado embarazo, la mujer fue trasladada hacia el Hospital Iturraspe, para ser revisada y asistida.

“Primero la llevaron al Iturraspe, ya que el 20 de octubre tiene cesárea, y de ahí la trasladaron a la comisaría 6ª. Él contó que lo hizo porque no tenía plata para comer, relató José.

“¿Sabés lo que dijo?: «Yo no sabía que eras mi camarada, si no, no te lo hago»”, relató la madre.