Por 10 días no estarán disponibles los sistemas web de la Afip

Respecto al Monotributo, se actualizarán los sistemas con las nuevas tablas y cuotas previstas en la reciente reforma legal, no pudiendo realizarse nuevas adhesiones ni recategorizaciones desde este domingo hasta el 10 de enero.

Por ello, no se podrán efectuar nuevas registraciones de bienes a exteriorizar hasta el 10 de enero próximo, aunque en esos días podrán consultarse los datos que ingresen los terceros que intervienen como tasadores y bancos.

La Afip informó que a fin de implementar las modificaciones en el monotributo y hacer un adecuado corte de operaciones, referida al tramo del Sinceramiento Fiscal que finalizó el 31 de diciembre, algunos sistemas no se encontrarán operativos desde este domingo hasta el 10 de este mes.

