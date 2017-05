Por $50: taxista golpeó de forma violenta a un playero que le cargó GNC

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que hasta este viernes a la tarde no había detenidos por el caso y buscaban al chofer del taxi, un hombre no identificado a bordo de un Chevrolet Corsa.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo