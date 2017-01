Por cortes de luz, un médico atiende con velas y linterna

Un caso insólito derivado de los múltiples cortes de luz que sufre Rosario es el de un médico que hace tres días no tiene energía eléctrica en su consultorio y debe atender a sus pacientes con velas, linterna y luz de emergencia. Incluso se las ingenia utilizando luces a batería que sacó del árbol de Navidad.

