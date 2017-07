Por el hielo, se despistó un avión en el aeropuerto de Bariloche

La ciudad de San Carlos de Bariloche fue una de las más castigadas por la ola polar. El domingo por la madrugada registró unos -25,4º C, la temperatura más baja de su historia, mientras que la nevada y los fuertes vientos provocaron cortes de luz a 20.000 usuarios, el cierre del aeropuerto durante 36 horas y el corte de los principales accesos por ruta.

La terminal aeroportuaaria de Bariloche, que estuvo cerrada viernes y sábado por la tormenta de nieve, tuvo que interrumpir servicios provisoriamente otra vez por el despiste de esta aeronave privada, que no generó víctimas ni lesionados.

