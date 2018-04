¿Por qué deberías pensar como un SEO al escoger URLs para tu sitio web?

Toda página web es un emprendimiento, o casi todas. Desde una publicación con noticias de actualidad hasta el blog de un viajero, pasando por el sitio oficial de una compañía multinacional hasta la página web de una pequeña empresa que vende productos en Internet.

Todas buscan visibilidad, presencia y un mayor caudal de visitantes; propósitos que confirman su carácter emprendedor. Con estos objetivos planteados, las recomendaciones SEO aparecen como acciones no sólo convenientes sino también necesarias. En esta nota nos enfocaremos en uno de los aspectos del posicionamiento web más fundamental y sobre el cual, no obstante, no muchas veces se detienen aquellos que gestionan un sitio web: la elección de URLs efectivas.

No es necesario ser un experto SEO para comprender cuán relevante es el nombre de una empresa, y una URL no es muy diferente a aquello. A fin de cuentas, aquella es la identidad de tu página en Internet y también fuera del mundo online. Asimismo podemos compararla con la dirección física de una tienda en una ciudad.

En este orden, escoger URLs amigables es fundamental en varios sentidos: por un lado, es importante que sean sencillas para que los visitantes puedan recordarla, y por el otro, es cardinal que sean propicias para que los buscadores web la encuentren. Regresando a la comparación con un negocio a la calle, es tan importante un buen nombre en la marquesina como una buena ubicación.

Antes de avanzar nos detendremos en un punto que no he visto en muchos repasos sobre esta temática: ¡las URLs no sólo deben ser de tipeo sencillo sino que también debe ser fácil mencionarlas en voz alta! Imaginemos que te encuentras cara a cara con un posible inversor o cliente, no tienes una tarjeta de presentación a mano y quieres invitarlo a conocer la página web que gestionas.

Si verbalizar una URL es una tarea compleja, pues la elección no ha sido la correcta. Dicho esto, expertos en marketing digital coinciden en que la elección de una URL eficiente es una de las primeras acciones a realizar al edificar un sitio web, ya que modificar posteriormente esta estructura podría ser un suplicio y un verdadero retroceso.

Compuesta por una serie de elementos o partes: protocolo, subdominio, nombre de dominio, extensión (más detalles sobre las nuevas opciones aquí), y los agregados tras la extensión; separados en cada caso por una barra. Las URLs presentan un par de variantes: las dinámicas y las estáticas. Veámoslo en ejemplos:

URL dinámica: http://www.ejemplo.com/B01GL/ref=sr_1_5?s=URL&ie=UTF8&qid=1365525726&sr=1-5

URL estática: http://www.ejemplo.com/noticias/url-seo

Como se puede imaginar al observar los ejemplos, una URL dinámica está diseñada para ser leída por máquinas (son generadas por lenguajes de programación), mientras que una estática está pensada para el ojo humano y, en tanto, es a la que se llama “URL amigable”.

Por supuesto, la estática es más fácil de leer, de vociferar, y de recordar. Por lo demás, hay que tener en cuenta que tanto http://www.ejemplo.com/noticias/url-seo, como http://www.ejemplo.com/ son URLs.

Al consultar a especialistas en posicionamiento respecto a cuáles son más convenientes, hay quienes se vuelcan de lleno por las estáticas y hay quienes hablan de URLs amigables específicamente para SEO, las cuales son de carácter híbrido. Este último caso refiere a una combinación entre la URL dinámica y la estática, esto se logra colocando URLs dinámicas con nomenclaturas estáticas. En este sentido, las nomenclaturas estáticas para una URL presentan diferentes beneficios. En principio, ofrecen mayores posibilidades de atraer tráfico orgánico ya que las palabras que contiene la URL son pertinentes. Además son útiles para ser utilizadas como texto de enlace al ser pegadas en otros sitios, incluyendo términos que también sirven como etiquetas.

Dicho esto, veamos a modo de conclusión 5 consejos para crear URLs amigables.

1. Elegir URLs que sean cortas, dentro de lo posible. En rigor, la extensión es uno de los factores que la propia Google menciona como determinante. Lo ideal: que la URL principal tenga menos de 5 palabras.

2- Utilizar guiones medios entre las palabras (son mucho mejores que los guiones bajos), siempre evitar las mayúsculas, y dentro de los posible los números (a pesar de lo que contamos en esta nota de DonWeb). Verbos y preposiciones, ¡simplemente afuera! Hay quienes aconsejan eludir a toda costa la inclusión de fechas en la URL, como se cuenta en este caso práctico. Hay quienes dicen que en ocasiones la fecha puede ayudar a organizar el contenido.

3- Incluir categorías cuando hay algunas que están muy definidas en tu sitio web, consejo que aplica especialmente a tiendas que venden productos en línea.

4- Lo mejor es lo más obvio. Esto quiere decir que la acción más conveniente al escoger una URL es describir el contenido de la página, que la URL sirva para que, con sólo leerla, el visitante ya sepa de qué va la cosa.

5- Emplear palabras clave en la URL, pues los buscadores la tienen en cuenta a la hora de calcular la relevancia de un sitio web.