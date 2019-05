¿Por qué es imprescindible la presencia del “otro” en nuestras vidas?

La vida y su continuidad que es vivirla saludablemente, se realiza con “Un Otro”; encuentro sin el cual la vida del cachorro humano hubiera sucumbido antes de tiempo. Todos encuentros fundacionales; los realizados en las cuevas alrededor del fuego, pasando por las tres grandes revoluciones, mencionadas por el historiador Yuval Harari: la cognitiva, ubicada hace unos 70.000 años atrás, cuando el lenguaje le permite al sapiens crear historias ficcionales; la agrícola, de hace 12.000 años que les permitió pasar de ser nómades a realizar los grandes asentamientos que les exigió coordinar tareas en grandes aglomerados humanos; y la científica de hace 500 años, cuando occidente descubre la ignorancia y sale al mundo en busca de las respuestas.

Siempre hubo un “otro”. Madre, padre, chamán, sacerdote. Y los medios como los mitos y los ritos, las instituciones médicas y el médico se han constituido desde siempre en ese necesario acompañamiento. “Me quedo con esta metáfora de la reunión alrededor del fuego para descubrir y dejarnos descubrir por el otro a través del lenguaje”, le dice a Rosario 3 Alfredo Estupiñan, psicólogo y coordinador de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico en Salud Mental y Adicciones que dicta la Universidad del Gran Rosario.

Cada 3 de mayo se celebra el día del Acompañante Terapéutico. Esto ocurre desde 2003, cuando se juntaron una serie de profesionales para crear la primera asociación que nucleaba a aquellos acompañantes que ya estaban en ejercicio; y que fijó esa fecha a modo de reconocimiento.

- ¿La Universidad del Gran Rosario se está preparando para ser anfitriona del XV° Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico, que es organizado junto a la Asociación Argentina de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina-AATRA?

- Sí; está previsto realizarlo los días 27 y 28 de septiembre; después de ciertos encuentros, con la Asociación Argentina de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina-AATRA-. En el último congreso que se realizó en Bahía Blanca en noviembre del año pasado, la Universidad del Gran Rosario fue seleccionada como sede para este XV° Congreso. Para nosotros es un honor, ya que los Congreso de Acompañamiento Terapéutico tienen un carácter vivencial relevante ya que si bien es una disciplina joven se ha evidenciado un rápido desarrollo y crecimiento y pese a eso se renueva la pregunta reveladora: ¿qué es aquello de ser acompañante terapéutico?

- Quizás quien lea esta nota estará ansioso de saber ¿de qué se trata la carrera de acompañante terapéutico?

- Se trata de una Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico en Salud Mental y Adicciones. Es de carácter universitario, enfocada a adicciones y salud mental. Se desarrollará en la sede que la UGR posee en Corrientes 1254. Esta tecnicatura la iniciamos en el año 2017. Es una carrera que se cursa en forma intensiva en dos días de la semana a partir de las 17 horas, lo que permite concurrir incluso a las personas con trabajo.

El cursado ocupa 5 cuatrimestres y exige a los cursantes un trabajo final que puede llevarles a los alumnos entre tres y cuatro meses; con lo cual el cursante estará ocupando alrededor de tres años.

Es una formación universitaria, lo que asegura a los cursantes adquirir las competencias necesarias para desenvolverse y trabajar cómodamente con profesionales de otras disciplinas vinculadas, como se psicopedagogía, psiquiatría psicología.

- ¿Los alumnos que cursan la carrera tendrán horas de prácticas?

- Se trata de una carrera con 1792 horas reloj dictadas en 5 cuatrimestres y desde el segundo año comienzan las prácticas en diferentes instituciones públicas municipales y provinciales y centros privados como clínicas y centros de día. Las prácticas son supervisadas por docentes con experiencia en el manejo con este tipo de pacientes.

- ¿Qué le diría a las personas que cuentan con inquietudes de acercarse a la misma?

- Yo me animaría a decirles a aquellas personas que se sientan convocadas a la asistencia, a la ayuda del otro, lo que constituye la materia prima; que se acerquen a la Universidad del Gran Rosario, Corrientes 1254 y comiencen a informarse. Los docentes cuentan con experiencia en la materia y en la práctica, lo que constituye un plus para que las clases, con un número controlado de alumnos, resulten no sólo instructivas sino que en las mismas pueda emerger un encuentro fructífero entre docente y alumno.

A las personas interesadas las invito aunque no estén inscriptas en la carrera que se acerquen a las charlas que se dictarán en el Congreso, ya que puede resultarles un buen encuentro para su vinculación con la carrera. Si buscan en la web Congreso AT UGR 2019 va a encontrarse con toda la información necesaria; pueden hacerlo, también, a través de la web: www.ugr.edu.ar.