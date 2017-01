¿Por qué es más fácil aprender un idioma que otro?

Este enfoque deja la impresión, al intentar hablar un idioma extranjero, de no estar al altura porque falta la costumbre de comunicarse en dicho lenguaje. Repetirnos que los idiomas no se nos dan bien, o que incluso todo un país tiene un problema congénito con los idiomas, solo aumenta el riesgo de incurrir en una profecía que se autocumple.

El tiempo necesario para aprender un nuevo idioma depende del nivel que se desea alcanzar. No existen personas más o menos aptas para aprender lenguas extranjeras, solo sistemas culturales y educativos que preparan mejor o peor.

Hay idiomas que casi no tienen géneros, como el inglés, y otros con docenas de géneros que deben ser aprendidas para cada sustantivo. En algunos proliferan desinencias y declinaciones, como el finlandés, e incluso existen lenguajes que se modulan con tres alfabetos diferentes, como el japonés.

El árabe, en particular, es el idioma más complicado para un anglófono, porque parece completamente diferente de las familias europeas y asiáticas: se lee y se escribe de la derecha a la izquierda y se compone de pocas palabras y letras. Para elaborar frases con sentido es necesario dominar el idioma y saber utilizar los escasos vocablos disponibles. Por último, los sonidos que caracterizan el árabe son muy difíciles de reproducir para los hablantes no nativos.

Según una publicación del sitio lavanguardia.com , todos tenemos la sensación de que algunos idiomas son más difíciles que otros, pero la realidad es que depende del punto de partida. No existen idiomas universalmente difíciles o más difíciles, sino relaciones más alejadas, propensiones personales y diferencias más marcadas con la lengua nativa de cada uno. Por tanto, calcular el grado de dificultad de un idioma es una tarea complicada y bastante arbitraria.

