Por qué los hombres se enferman más que las mujeres

Y si bien los nuevos hallazgos en ratones no apoyaban un vínculo entre las hormonas sexuales y la enfermedad otras investigaciones sí lo hicieron, como el de Klein sobre células humanas en 2015 en el que descubrió que los compuestos basados en estrógenos hacían más difícil que el virus de la gripe infectara las muestras.

"No siempre es la presencia del microbio o la presencia del virus lo que nos enferma. Es nuestra respuesta inmune y la investigación demuestra que los hombres tienen una respuesta mayor que convoca a las células al sitio de la infección, lo que contribuye a la sensación general de enfermedad", dijo la profesional

Si bien la evidencia científica no es concluyente al respecto, algunas investigaciones demostraron que las células inmunitarias masculinas y femeninas reaccionan de manera diferente a los virus. Además estudios en ratones publicado en la revista Brain, Behavior and Immunity, demostraron que los machos adultos tenían más síntomas de enfermedad que las hembras cuando fueron expuestos a bacterias que causaban una afección con síntomas como la gripe. Tuvieron más fluctuaciones en la temperatura corporal, fiebre, signos de inflamación y tardaron más en recuperarse.

Los estudios demuestras que el Man Flu se produce porque los hombres no se lavan las manos con regularidad y en algunos países están menos dispuestos a ir al médico. "Las normas culturales afectan absolutamente nuestros comportamientos, así que es probablemente una combinación de muchos factores diferentes", explicó Klein

La profesora e investigadora Sabra Klein explicó en un articulo publicado en Nature Reviews Immunology, que los varones muestran una mayor susceptibilidad a ciertas enfermedades, como los cánceres no reproductivos, mientras que las mujeres son más proclives a enfermedades autoinmunes.

