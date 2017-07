Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos

En el año 2015 se celebró la Primera Edición de este Premio, que busca reconocer el esfuerzo de los centros educativos que trabajan en defensa y promoción de los Derechos Humanos a través de la educación. En el concurso vigente, que es la segunda edición, pueden participar tanto instituciones escolares como ONG que no se dedican a la educación formal.

