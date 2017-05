“Preocupa” la laguna La Picasa y sigue “estable” la de Melincué

Los voceros comentaron que “el panorama es estable”, en el pueblo, pero que sus vecinos “igual siguen preocupados”, porque la laguna no deja de crecer. El viernes llovieron en Melincué 52 milímetros”, precisaron.

“El pueblo todavía tiene agua en sus calles, pero poca, y permanecen autoevacuadas las 20 familias de la semana pasada. Por suerte no hay viento sur, que es el que nos complica porque levanta olas en la laguna”, señalaron.

No obstante, Duhalde advirtió que la ciudad bonaerense de Junín “es un lugar que puede tener realmente un problema si desborda La Picasa”.

“Ravera Ruffa fue 4 años presidente del Comité de Cuenca, y no se ocupó un día de prender la Estación de Bombeo para bajar la laguna”, cuestionó el directivo.

De esa manera, Duhalde desdramatizó los dichos del ex presidente del Comité de Cuenca Laguna La Picasa, Roberto Ravera Ruffa, quien hoy le dijo al diario rosarino La Capital que si la laguna “revienta en 30, 45 días”, es posible que “unos cuantos pueblos queden bajo varios metros de agua”.

No obstante apuntó que aguas abajo “puede generar problemas en pueblos bonaerenses y campos de Santa Fe. Es muy difícil que el agua inunde pueblos en nuestra provincia, porque tendría que subir mucho”, explicó.

Agregó que “la laguna sigue creciendo, el gobierno de Santa Fe sigue trabajando en el canal derivador, que Buenos Aires no autoriza, y con la expectativa y el riesgo cierto de que La Picasa rebalse”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo