Preocupación de vecinos por robos en la zona de la terminal y en Arroyito

Trabajadores de locales de la terminal de ómnibus Mariano Mariano señalaron que entre el domingo y el viernes hubo una serie de arrebatos a personas que esperan el colectivo en la esquina de Santa Fe y Cafferata. Agregaron que son "siempre" los mismos cuatro delincuentes que dicen vender estampitas.

Según relato una de las empleadas de la terminal al periodista Juan Cruz Funes (De 12 a 14, El Tres), en las últimas cuatro noches fue víctima de intentos de robos del mismo grupo de ladrones. También dijo haber visto cómo actuaron con otras víctimas.

"Dos ofrecen estampitas. Si no comprás te quieren arrebatar lo que tengas. A mí me quisieron robar la cartera esperando el 113 y no pudieron porque un compañero de trabajo los enfrentó. Pero vi cómo atacaron a un transeúnte y le rompieron la remera", comentó.

La mujer añadió que en las últimas jornadas nocturnas no vio patrulleros en inmediaciones a la terminal Mariano Moreno. "Estoy desesperada. Hace dos noches tiraron al piso a un compañero de trabajo por su celular. Son siempre los mismos, que van a las personas que están en las paradas de colectivos", finalizó.

Lo mismo en Arroyito

Vecinos de ese barrio Arroyito, de la zona norte de Rosario, también denunciaron una seguidilla de robos y arrebatos violentos en la calle con el agravante de que algunos de ellos ocurrieron a metros de la comisaría 9ª, en Joaquín V. González al 900.