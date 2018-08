Presentación del Programa de Becas a Japón

El Programa de Becas a Japón está destinado a estudiantes, docentes y graduados de todas las carreras de la Facultad interesados en continuar su desarrollo y formación en Japón. La presentación del mismo será el viernes 17 de agosto a las 14 en el aula 303 donde se presentarán las becas MEXT.

Con el objetivo de dar a conocer el Programa del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón se realizará una charla informativa a cargo de ex-becarios que compartirán sus experiencias y responderán inquietudes.

Disertarán Christian Ezequiel Giordano (ex becario de posgrado MEXT, Maestría en lingüística en la Universidad de Kanazawa); Clara María Picasso Achaval (ex becaria de posgrado de MEXT, Maestría en Cooperación Internacional de la Universidad de Kobe) y Lucas Terradas (ex becario de Tecnicatura de MEXT, Especialización en manga de Japan Designers Gakuin Collage de Tokio). Los expositores estarán acompañados por Tania Horuchi de la Embajada de Japón en la Argentina.

La convocatoria está abierta a todas las carreras de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario. Podrán participar estudiantes, docentes y graduados que deseen continuar su desarrollo en Japón con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos.