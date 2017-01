Presentaron los tests de narcolemia, que debutan este fin de semana

Los tests de narcolemia serán aleatorios pero no al azar: “Se harán bajo la supervisión de personal médico, que a partir de un diagnóstico clínico visual determina a qué conductor –entre los que sean retenidos para controles– se le hará un análisis”, aclaró Zignago.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo