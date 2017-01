¿Prevenir anegamientos? “Todos podemos reducir los riesgos”

En diálogo con A Diario (Radio 2), la secretaria de Ambiente y Espacio Público, Marina Borgatello, sostuvo: “Hay que recordarle a la gente que entre todos podemos reducir los riesgos, hay pequeñas acciones que apuntan a minimizar (los anegamientos), como por ejemplo, barrer las veredas, los patios y balcones, recuperar los elementos que vuelan, chequear el estado de las bocas de tormentas con vecinos y no sacar los residuos si hay alerta meteorológica. Apelamos a que entre todos los vecinos colaboremos”.

