Prisión preventiva a ex empleado de seguridad que robó en un shopping

Según pudo reconstruir la fiscal, el imputado se valió de los conocimientos que tenía del lugar, ya que es un ex empleado de la empresa que brinda seguridad en ese centro comercial.

El muchacho ingresó por los techos del shopping con la complicidad de otro individuo, que aún no pudo ser identificado.

El juez Núñez Cartelle dictó este sábado la prisión preventiva por el término del proceso judicial para un hombre que fue imputado por el robo a cuatro locales comerciales del Shopping Alto Rosario. Se trata de un ex empleado de la empresa que custodia el centro comercial. El dinero y los objetos robados fueron hallados en su casa.

