Procesaron a dos ex militares y a un ex policía por crímenes de lesa humanidad

El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, hizo lugar al pedido del fiscal general Adolfo Villatte y dictó el procesamiento de dos ex militares y de un ex policía imputados por crímenes de lesa humanidad -privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios- contra un grupo de víctimas del cordón industrial de la ciudad de San Lorenzo durante la última dictadura cívico militar, y dispuso la falta de mérito de otros tres imputados.

Los procesamientos comprenden al ex jefe de la sección Operaciones Especiales de Inteligencia (OEI) del Destacamento de Inteligencia del Ejército 121, Jorge Alberto Fariña; al ex jefe del Batallón 121 de Arsenales de Fray Luis Beltrán, Rubén Osvaldo Cervera, quien luego del golpe de Estado fue nombrado interventor municipal de San Lorenzo; y al ex oficial de la policía provincial y personal civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121, Rodolfo Daniel Isach.

Bailaque dispuso además el embargo de 1.350.000 pesos sobre los bienes de Fariña, de 400 mil pesos sobre los de Isach y de 50 mil pesos sobre los de Cervera. Y no decidió dictarles la prisión preventiva a ninguno de ellos en función de que los tres imputados se encuentran cumpliendo condenas en causas conexas a esta, informó Fiscales.gob.ar.

En tanto, el magistrado dispuso la falta de mérito para el ex oficial superior del Batallón 121 de Arsenales y, luego del golpe, secretario de Gobierno municipal, Horacio Hugo Maderna; del abogado Pedro Alberto Rodríguez, quien a la época de los hechos era director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Lorenzo; y de Guillermo Raúl Ferrari, ex segundo jefe del Batallón 121.

El objeto de la causa son doce hechos, sobre algunos de los cuales la Fiscalía pidió revertir el dictado de faltas de mérito dispuestas con anterioridad. Las víctimas militaban y/o trabajaban en la localidad de San Lorenzo y en el cordón industrial del Gran Rosario.

Para los casos de Cervera, Maderna y Rodríguez, Villatte solicitó oportunamente que se los indague por el delito de asociación ilícita para cometer genocidio, pero Bailaque entendió que no estaba acreditado que los tres hubieran intervenido específicamente en estos hechos en el marco de un acuerdo previo y dictó la falta de mérito por ese crimen. Fueron excluidos de esa imputación Fariña e Isach, quienes fueron condenados por ese tipo penal en otras causas.

La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Rosario adelantó que apelará las faltas de mérito dictadas.