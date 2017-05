Procrear: firmaron contrato para construir 500 viviendas

Se llevó a cabo este miércoles la firma del contrato para la ejecución de 500 viviendas en el predio del ex Tiro Federal de Rosario, en el marco del plan Procrear. Durante el acto, que se desarrolló en la sede de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, se presentaron además las empresas adjudicatarias que quedaron seleccionadas después del llamado a licitación: Pecam y AMG Obras Civiles.

