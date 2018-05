Productor de Ricardone fue asaltado por 22ª vez

Un productor de la localidad de Ricardone fue asaltado por 22ª vez esta semana. Junto a otros vecinos reclamaron medidas para evitar robos y también para que se detengan a los responsables de los hechos. "Esto es tierra de nadie. No se puede vivir más así", señalaron.

En diálogo con el periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres), Amin, productor de Ricardone, contó que robaron elementos de su galpón este jueves. "Traté siempre de seguir las investigaciones, aporté pruebas. En otros casos llegaron a apuntarle a mi hijo cuando era bebé y hata me sacaron los apliques de la luz", comentó.

"Los empleados rurales tienen miedo de vivir en casas de campo. No hay muchos vecinos. Podés poner alarma, cámaras en galpones y casas. A mí me robaron en el 98, cuando me vaciaron el galpón; en abril de este año y del año pasado", señaló otro productor.

"Esto es tierra de nadie. Estamos cansados. No se puede vivir más así", finalizó.