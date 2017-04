Prófugo hacía malabares en la calle, lo vio un fiscal y fue detenido

Consultado de cómo reconoció al delincuente, el fiscal explicó: "No tengo mucha gente con pedidos de captura (en su unidad fiscal), sólo cuatro. Al muchacho ya lo había visto en las audiencias. En este caso, vi a una persona que respondía a sus características físicas y llamé al 911".

La primera audiencia se hizo el viernes a la mañana. Como el acusado no asistió y su defensa indicó que intentó contactarlo pero no tuvo éxito, el fiscal Fernando Dalmau pidió ante el juez José Luis Suárez que fuera declarado en rebeldía y ordenara su captura. El magistrado hizo lugar al pedido del funcionario, que dirige una de las unidades de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación.

Apenas unas horas después de una audiencia a la que no asistió, por lo cual fue declarado en rebeldía, un joven de 29 años que tenía el beneficio de libertad condicional terminó preso tras cruzarse con el fiscal de la causa cerca de una estación de servicio del macrocentro. Se trata de Matías L., con una causa por robo simple por un hecho de diciembre de 2014.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo