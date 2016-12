Prohíben antibacteriales en jabones, aerosoles y productos de aseo personal

Según el organismo, quedan exentos los productos antisépticos tópicos que no requieren enjuague (entre ellos, alcohol en gel) y toallitas antibacteriales para manos que se utilizan cuando no se dispone de agua y jabón. La disposición remite a la resolución conjunta de los Ministerios de Salud y del exMinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca que aprobó en 2015 para una "estrategia argentina para el control de la resistencia antimicrobiana".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo