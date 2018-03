Prohíben la venta de una marca de aceite de coco

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio argentino, del producto alimenticio denominado como “Mk Organic, aceite de coco neutro”, e indica que en caso contrario, se decomise, desnaturalice y se dé destino final de dicho producto.

Producto: Aceite de Coco

Atributo: Neutro

Marca: Mk Organic

RNE: 200-2198743

RNPA: En trámite

Origen: Indonesia

La medida obedece a que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) 200-2198743, el código geográfico, no corresponde a ninguna jurisdicción del territorio de la República Argentina, ni tampoco a los asignados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para productos de importación, además, el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) en trámite no puede corroborarse como consecuencia de la condición del RNE, por lo que no se garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población.

La Assal verifica que los productos alimenticios cumplan con la Legislación Alimentaria Vigente, que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria y que la misma sea cierta y correcta, a fin de brindar herramientas de seguridad a los consumidores de alimentos.