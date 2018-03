Prohíben una crema de maní en el territorio santafesino

El Ministerio de Salud provincial, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió el presunto producto alimenticio rotulado como “crema de maní marca Hardy”. La medida es para todo el territorio santafesino donde impide, además, la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición del mismo.

La medida obedece a que la muestra analizada, en cuanto a la rotulación, es no conforme debido a que el rótulo no declara ningún número de registro de establecimiento (RNE/RNPA), ni razón social y domicilio del mismo, entre otros, por lo que no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población.