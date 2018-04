Proponen “igualdad de género” en clubes de Rosario

La concejala Caren Tepp (Ciudad Futura) presentó un proyecto de ordenanza que aspira a lograr la igualdad de género en los clubes de Rosario. La iniciativa busca que el Estado asuma la necesidad de corregir esta situación “claramente discriminatoria que aún hoy sostienen clubes de la ciudad”.

“El proyecto apunta a subsanar el choque que existe entre la práctica y los estatutos de estos clubes, con las disposiciones del Nuevo Código Civil y los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y trato digno. Para eso, pedimos al Ejecutivo que abra un proceso para que estos clubes readecuen sus estatutos a estos principios básicos, intimando a estos clubes en caso de que sea necesario, para lograr que se produzca el necesario proceso de transformación institucional", señaló Tepp.

"En el clima de época actual, con la perspectiva de género transversalizando las demandas sociales que buscan una sociedad más igualitaria, resulta indignante e inadmisible que permanezcan instituciones que promuevan explícitamente en sus estatutos y normas de funcionamiento prácticas discriminatorias por razones de género o que excluyan a las mujeres de la vida política institucional", explicó la concejala.

El proyecto, autoría de Tepp, ingresó hoy con las firmas de los otros tres concejales del bloque Ciudad Futura, además de la de Norma López (FPV), Marina Magnani y Andrés Gimenez (Unidad Ciudadana), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), Eduardo Toniolli (PJ) y Celeste Lepratti (Frente Social y Popular).

En su articulado dispone que se realice un proceso de inspección de los estatutos, reglamentos y documentos internos de las instituciones deportivas de Rosario, en particular de las tres aludidas: Jockey Club Rosario, Yacht Club Rosario y Club Rosarino de Pelota, a fin de constatar la presencia de prácticas sistemáticas de discriminación por cuestiones de género o exclusión específica de las mujeres, con el fin de iniciar un proceso de intimación de aquellas instituciones deportivas que deban ajustar a derecho sus reglamentos.

Se busca que en el plazo de 60 días de sancionado el proyecto de Ordenanza, el Ejecutivo envíe al Concejo un informe detallado con los avances de estas readecuaciones y que durante el plazo que lleve este proceso de transición institucional, se abstenga de promover cualquier tipo de convenio, contrato o distinción que beneficie de manera directa a estos clubes.

"Que haya instituciones en nuestra ciudad que prohíban a las mujeres, o que las tengan en condiciones de inferioridad respecto al hombre, es inadmisible. Es inadmisible cultural y políticamente, pero además es inadmisible porque viola normativa vigente, como el Nuevo Código Civil", finalizó Tepp.

Los clubes cuestionados

“Mujeres que pueden asociarse a algunos clubes sólo si son esposa, hija o nieta de un varón socio. Y aún así, no tienen permitido ser socias plenas: o sea, votar o que las voten para conducir los destinos de esa institución. Esto sucede ahora, en pleno Siglo XXI (y con los avances culturales que venimos viviendo) en tres reconocidos clubes de nuestra ciudad: Jockey Club Rosario, Yacht Club Rosario y Club Rosarino de Pelota”, expresa el proyecto en sus fundamentos.

“Mujeres que por su sola condición de género no pueden participar en las mismas condiciones que los hombres. Que no pueden votar! Ni ser votadas! En algunos casos, la discriminación a la mujer llega al punto de no tener permitido el ingreso de ellas a algunas de sus sedes. Esto último generó, por ejemplo, que dos clubes de Capital Federal no sean tenidos en cuenta como sede para los Juegos Olímpicos de la Juventud que este año tendrán lugar en Buenos Aires. Y en todos los casos, la restricción a las mujeres a ser socias plenas violan la normativa del Nuevo Código Civil”.

“En medio de todo eso, hay algunas (pocas) experiencias alentadoras. El caso del Club CUBA (de Buenos Aires) es una de ellas. Ahí su comisión directiva viene alentando un proceso de reforma del estatuto para adaptarlo a los tiempos que corren y erradicar la discriminación, para que las mujeres puedan votar y ser votadas, en igualdad de condiciones con los hombres. Algo que a esta altura parece obvio, pero que todavía persiste en algunas instituciones con este nivel de profundidad. Y no parece casualidad que las instituciones menos permeables y más resistentes a los avances de la época sean pertenecientes a los sectores más acomodados de nuestra sociedad, instituciones aristocráticas donde prevalecen pretendidos "valores y tradiciones" que son casi arcaicos y de un profundo contenido discriminatorio”, argumenta la concejala.

“Porque entendimos hace tiempo que es inadmisible que las mujeres no puedan participar de la vida comunitaria, social y política de sus instituciones, y que esto es en sí mismo un claro acto de discriminación, es que hoy ingresamos en el Concejo Municipal un proyecto para que el Estado asuma la necesidad de corregir la situación que viven estos clubes de Rosario, que aún siguen estimulando en sus estatutos (y en sus prácticas mismas de funcionamiento) estas formas discriminatorias y expulsivas para la mujer” planteó la autora del proyecto.

"Estar discutiendo en pleno Siglo XXI si la mujer puede o no puede votar, elegir a quien conduzca los destinos de una institución de la que forma parte o que ella misma sea quien la conduzca, es retroceder un siglo en las discusiones en las que venimos avanzando como sociedad. El Estado no se puede mantener ajeno a esto, por eso elaboramos el proyecto y esperamos que se apruebe lo más rápido posible", remarcó Tepp.