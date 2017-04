Proponen quitar impuestos municipales a la edición y venta de libros

El aumento de los servicios, del alquiler y la extensión del libro virtual complican al mundo editorial local. En medio de la semana de la lectura una conocida librería del centro de Rosario, Paso de los libros, anunció su cierre porque no podía hacerle frente a los gastos que suponía abrir todos los días. Por eso, los concejales del bloque Compromiso con Rosario, Carola Nin y Osvaldo Miatello propusieron eximir a los editores y vendedores locales de libros el impuesto del Drei.

