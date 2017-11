Propuesta de subir TGI para subsidiar el boleto ya genera cruces en el Concejo

El secretario de Hacienda municipal, Santiago Asegurado, irá el próximo miércoles al Concejo para explicar el detalle del Presupuesto 2018. Sobre todo, el eje más polémico de la la iniciativa: la propuesta de volver a aumentar la TGI para fortalecer el Fondo Compensador del Transporte Urbano de Pasajeros.

El proyecto fue enviado este lunes al Palacio Vasallo y los ediles tendrán 48 horas para analizar los números. Sin embargo, ya aparecieron las primeras apreciaciones.

Desde el bloque del PRO adelantaron que “en principio” no parece oportuna una suba de tasas pero aclararon que “si existen consensos no habrá inconvenientes en sacarlo” porque es una herramienta que genera mayor “gobernabilidad”.

Por su parte, Ciudad Futura cuestionó que el Ejecutivo municipal “siempre resuelva los desajustes aumentando el boleto o la TGI a los rosarinos”. Al mismo tiempo, indicaron que ya hay una negociación en el oficialismo y el PRO, a cambio de cargos en el nuevo Concejo.

En el peronismo, exigieron mayor claridad y publicación de los números del transporte urbano de pasajeros y pidieron que el municipio gestione mayores recursos ante provincia y la Nación.

Los aumentos

Asegurado presentó este lunes por la mañana el proyecto de presupuesto 2018. Del borrador se desprende la propuesta de aumentar 15 por ciento la Tasa General de Inmuebles (TGI) para subsidiar el transporte urbano de pasajeros. De aprobarse en estos términos, ese impuesto tendría una suba del 33 por ciento, ya que estaba prevista una suba del 18 por ciento votada por el Concejo en 2015.

El edil del PRO Alejandro Rosello dijo este lunes al programa La primera de la tarde (Radio 2) que “hablar de aumento no es grato para nada, máxime cuando hay indicadores nacionales que marcan que empieza a bajar la inflación”.

El concejal de Cambiemos adelantó que luego de la exposición de Asegurado el miércoles en el Concejo su bloque analizará la situación “puertas adentro” aunque se comprometió a “generar gobernabilidad”.

“Veremos cuál es la realidad del presupuesto para saber si es oportuna o no una suba de tasas. En principio parece que no, pero no vamos a dejar a la intendencia en una situación de indefensión teniendo que prorrogar un presupuesto”, expresó Roselló en diálogo con el periodista Sergio Roulier.

Por otra parte, el edil ató la discusión a una “realidad política” que se avecina: el recambio del 50 por ciento de los concejales a partir del 10 de diciembre.

“Si hay consenso no tendremos objeción en sacarlo (el presupuesto con aumento de TGI) porque genera mayor gobernabilidad pero si no tiene consenso pasará al Concejo que viene”, resumió Roselló.

"Desajustes con aumentos"

La concejala de Ciudad Futura Caren Tepp opinó que “el secretario de Hacienda dice que hay un 25 por ciento de los contribuyentes que no estaría incluido en este aumento de TGI pero esa excepción no se encuentra de manera explícita en el mensaje que han enviado al Concejo”.

Además, criticó que el Ejecutivo municipal siempre resuelva los desajustes con aumentos a los rosarinos.

Sobre la desigualdad en la entrega de subsidios del gobierno nacional, Tepp se preguntó “por qué el Ejecutivo municipal en vez de dar una pelea por los recursos que nos corresponden a los rosarinos, está buscando acuerdos una vez más con el sector del PRO que ha sido el que garantizó los aumentos de transporte y TGI en los últimos años”.

“Esta discusión no es ajena a la discusión de las autoridades del nuevo Concejo”, concluyó Tepp.

Exigir a Nación y a provincia

Eduardo Toniolli, concejal del Partido Justicialista, adelantó que analizará con detenimiento el proyecto enviado por Asegurado este lunes a la tarde.

“Nosostros venimos exigiendo el Ejecutivo entregue información sobre el sistema de transporte: sobre cantidad de boletos, los subsidios que recibe. Queremos mayor transparencia en la información pública. Desde febrero que no tenemos un estudio de costos (sobre el precio del boleto)”, se quejó el edil peronista en diálogo con Rosario3.com.

Por otra parte, se preguntó si el aumento de la TGI para fortalecer el fondo compensador tiene que ver con “una depreciación de los subsidios nacionales, porque al no haber actualización han perdido valorización”.

“Si el objetivo es cubrir con recursos locales la merma de los subsidios nacionales, no nos parece. Debemos discutir de qué manera financiar mejoras en el transporte pero hay que exigirle a Nación, a provincia. Que no pierdan valor los subsidios de la Nación”, opinó Toniolli.