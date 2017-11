Protesta contra el examen Aprender: “Es una gran mentira”

La jornada nacional de exámenes del “Operativo Aprender” generó rechazos entre los alumnos de algunos escuelas de la ciudad. En el Normal 1 hubo una sentada y en la Gurruchaga se organizaron actividades alternativas como una forma de repudio a la evaluación. Amsafé informó que en las escuelas públicas la participación fue "muy minoritaria". “No sirve para nada, es una gran mentira”, aseguró el titular de los docentes pivados (Sadop), Martín Lucero.

La prueba estandarizada para evaluar conocimientos en matemática, lengua, ciencias sociales y naturales se toma este martes a más de un millón de alumnos de primaria y secundaria de todo el país, sin suspensión de clases.

Pero hubo críticas al mecanismo y en escuelas como la Gurruchaga muy pocos cursos asistieron al examen y en cambio los alumnos organizaron una jornada con charlas sobre adicciones, violencia y actividades recreativas.

También hubo una movilización de docentes de Amsafé en la plaza San Martín. "Tenemos escuelas en donde no hubo ni un solo alumno que participó y en otras fue muy minoritario", afirmó a De 12 a 14 (El Tres) Juan Pablo Casiello, dirigente de los maestros públicos. Afirmó que el objetivo de fondo es "recortar y hacer ajustes en la educación".

Marisa Amadeo, directora del establecimiento, aclaró que la participación no es obligatoria y que ella no tenía directivas de cómo actuar si un alumno no quiere hacer el test. “No lo tenemos previsto. Hay una planilla para dar cuenta de las personas que hicieron la evaluación pero no conozco de sanción”, dijo en el programa A Diario (Radio 2).

Las actividades en la Gurruchaga (Rosario3.com).

“Hoy me sorprende la cantidad de información que tienen los jóvenes. El compromiso que tienen, más allá de formar abogados o lo que fuere, son sujetos críticos y me parece interesante como los chicos se organizaron”, aseguró.

Amadeo aclaró que “si un alumno dice que no quiere una prueba lo alentaría a que la haga porque le hace bien, que estudie, si le va mal hay un recuperatorio, lo acompañaría; pero acá nadie me dijo que tengo que tomar medidas con alguien que no la quiere hacer”. Recordó que “este tipo de evaluación (nacional) no depende de mi escuela”.

"No sirve para nada"

El secretario del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Martín Lucero, también diferenció los alcances de las pruebas: “Una cosa son evaluaciones que tomas de una materia y otra el Operativo Aprender que es para diagnosticar el sistema educativo para el futuro”.

“Si un chico no la hace, no participa, a lo sumo será un dato estadístico, no es como una prueba común que podría otorgarle una nota negativa. No sirve para nada esta evaluación, es una gran mentira”, dijo a Radio 2 y añadió que “es desigual” y “no garantiza ninguna mejora”.

El dirigente de los maestros privados recordó que “ya la tomaron el año pasado y el sistema educativo está igual” y criticó que “no pueden preguntar lo mismo para un chico de Jujuy y otro de Santa Fe”.

Lucero señaló que “cada provincia tiene sus sistemas y habría que evitar las grandes diferencias a través de políticas nacionales que den mas oportunidades a las provincias que menos tienen”. “El probelma es que la prueba está hecha para que dé mal”, diagnosticó.