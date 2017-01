Protesta por el chico perdido en el Saladillo: reclaman su búsqueda

En tanto, su hermana también expresó su malestar y contó que durante el fin de semana tuvieron “que pagarle la nafta” a un particular “que de corazón” los llevó a un recorrido en la lancha para intentar dar con el cuerpo.

“No viene Prefectura ni nadie. Hoy vinieron por la protesta pero están dando vueltas, no buscan nada”, se quejó Ana, madre del chico desaparecido hace cuatro días, desde el móvil de De 12 a 14 (El Tres).

