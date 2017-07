Protesta y discusión en Fiscalía por el crimen de la travesti en Pérez

Paulón intentó explicar que Pamela “a la Subsecretaría vino una vez y se la derivó, estamos trabajando en un dispositivo, sabemos que no alcanza y nos hacemos cargo de la parte que nos toca”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo