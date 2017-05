Provincia y municipio promueven la paz en el clásico rosarino

El partido será controlado por el ex árbitro Sergio Pezzotta y sus colaboradores serán jóvenes que mediante el programa Nueva Oportunidad realizan con la Cooperativa de Árbitros Deportivos, el curso de árbitro de fútbol.

Con el objetivo de promover la convivencia y la no violencia en la clásico rosarino, el gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, en el marco del Plan Abre, organizaron para este jueves desde las 12 en el club Sunderland de Ludueña (Camilo Aldao 528) una jornada de integración juvenil con vistas al partido del próximo domingo entre Newell’s y Central.

