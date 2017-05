Publicistas disertaron sobre tecnologías, Millenials y creatividad

En concordancia con lo anterior, el director de “La Escuelita” subrayó que en el contexto actual, cada vez toman más protagonismo las comunicaciones informales e interpersonales e indicó que existe una “Guerra de contenidos”, en la que las marcas ya no sólo compiten entre sí, sino que cualquier usuario de la red puede ser una competencia: un youtuber, un blogger o alguien que gestiona una fanpage”. La horizontalidad que conllevan las redes sociales y Google derriba cualquier limitación. “Google es Dios”, sintetizó el directivo, haciendo alusión a que el gigante de Internet es capaz de empoderar a cualquier usuario.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo