¿Qué artistas y canciones fueron los más reproducidos por los rosarinos en 2016?

Para los que no niegan su naturaleza youtubera—y parrandera—compartimos la lista con los artistas y canciones más reproducidos durante 2016 en Rosario. A saber:

O existe quien, leyendo este artículo, vaya a negar esa(s) fiesta(s) de Youtube donde motivado por el alcohol y la madrugada no haya visto como un amigo se sacó al grito de: “Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino...”, al oir los acordes de Los Palmeras.

Y para reforzar esa propuesta, ¿por qué no revisar los insights de Youtube y descubrir las elecciones musicales de las rosarinas y los rosarinos durante el año que pasó?

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo