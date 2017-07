¿Qué beneficios aporta la cirugía endoscópica de columna lumbar mínimamente invasiva?

La cirugía endoscópica de columna lumbar es una cirugía de vanguardia que está dentro de las técnicas que utiliza la neurocirugía mínimamente invasiva.

Al comenzar a utilizar microscopios para mejorar su visión, los neurocirujanos pudieron realizar procedimientos más delicados con mejores resultados, y con la llegada de los endoscopios, el neurocirujano dispone de nuevas herramientas para resolver patologías tumorales y de columna.

“Un endoscopio es un pequeño telescopio que permite al neurocirujano llegar con una cámara a lugares alejados, pequeños y delicados, causando el mínimo daño posible”, afirma a Rosario3.com, Facundo Van Isseldyk, profesional egresado de la Facultad de Medicina de la UNR y formado en Neurocirugía Endoscópica y Mínimamente Invasiva en el centro formador de la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos, así como en la Universidad de Saarland, Homburg-Saar, Alemania.

- ¿Usan el endoscopio como en otras especialidades quirúrgicas?

- Sí, básicamente el sistema es el mismo, adaptado al terreno en el que actuamos. El endoscopio se utiliza para explorar distintas partes de la anatomía, es una cámara que lleva los ojos del cirujano hacia la región anatómica que uno desea explorar.

Desarrollar la neurocirugía mínimamente invasiva en la ciudad de Rosario es un proyecto que empezamos con el Dr. Telmo Nicola y el Dr. Julián Pastore, hace alrededor de tres años. Trabajando juntos en equipo, aplicamos la filosofía de la neurocirugía mínimamente invasiva para poder ayudar a los pacientes a solucionar problemas de salud muy diversos, desde hernias de disco lumbar, tumores cerebrales hasta enfermedad de Parkinson.

- ¿Cómo es el endoscopio que ustedes usan para hacer cirugía de la columna lumbar?

- Es un endoscopio que tiene 6 mm de diámetro y 18 cms de largo, lo cual nos permite acercarnos lo más posible a la patología sobre la que queremos actuar. Este Avance técnico nos ha permitido resolver los problemas de salud del paciente de una manera menos invasiva, causando menores alteraciones de las que causamos con la cirugía convencional.

- ¿Qué tecnología es necesaria para hacer estas cirugías?

- Se necesita realmente un despliegue tecnológico de avanzada: disponemos de monitores de alta definición que se ajustan a las necesidades del cirujano y que nos permiten que tengamos una visión más amplia y más detallada de la que disponíamos antes. Instrumental microquirúrgico endoscópico y, lo más importante, el entrenamiento necesario para utilizar toda esa tecnología en beneficio del paciente.

- En pocas palabras, ¿cómo podemos definir “neurocirugía endoscópica mínimamente invasiva”?

- La idea de lo mínimamente invasivo radica en resolver el problema de salud que nos trae el paciente. De resolver su dolor de la manera menos agresiva. Lo fundamental es resolver el problema; no debemos perder de vista eso nunca. El objetivo de toda cirugía mínimamente invasiva es la RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA. Y nosotros tratamos de resolverlo sin alterar la anatomía del paciente. Lo que nos permite reducir el dolor post operatorio, reducir la incidencia de complicaciones y con el plus de ocasionar una menor alteración estética. Tenemos cicatrices que casi no se ven; para operar una hernia de disco recurrimos a incisiones de 8 milímetros

- ¿En cuánto tiempo el paciente puede volver a sus actividades diarias?

- En promedio, en una semana el paciente puede volver al trabajo y a actividades diarias de baja carga. Luego de 15 días puede retomar la actividad deportiva.

La cirugía de columna desde hace un tiempo ha dejado de ser algo traumático, doloroso y con un alto índice de complicaciones. Y nosotros tratamos de que el paciente y su familia lo vivan de esa manera. Es muy angustiante que un paciente ingrese al quirófano pensando que va a pasar por un proceso traumático y muy doloroso. Lo que ocurre que estos pacientes son padecientes del dolor de larga data; con historias de dolor sobre sus cuerpos. Y un dolor crónico que termina tiñendo todos los aspectos de la vida de la persona que lo sufre.

Son pacientes que se levantan con dolor, comen con dolor, se acuesta con dolor y se despierta por el dolor; saluda a su familia con dolor, va a trabajar con dolor, y vuelve a acostarse con dolor”.

- ¿Y ustedes qué le dicen a ese paciente?

- Es muy satisfactorio para nosotros poder decirle a ese paciente que no va a tener que pasar por otro dolor para poder resolver su problema.

Para aquellas personas con historias de dolor ¿qué se le puede decir a una persona que pregunta si esta cirugía está indicada en hernias de disco y qué beneficios tiene sobre la cirugía tradicional a cielo abierto?

La cirugía endoscópica de columna lumbar está especialmente indicada para resolver las hernias de disco lumbares. La hernia de disco es una enfermedad muy antigua; desde que el hombre pudo erguirse y desafió con su nueva postura a su anatomía. Desde hace mucho tiempo que la medicina viene trabajando e investigando sobre la mejor manera de resolver los problemas que traen aparejado las hernias de disco. Primero a los pacientes se los dejaba en reposo absoluto esperando que el cuerpo fuera compensando ese malestar. Este intento de terapia era largo y doloroso, durante el cual, el paciente no podía hacer ninguna actividad. Tiempo después surge la cirugía como respuesta, pero la misma traía sus complicaciones. Lo que la cirugía percutánea de columna, mínimamente invasiva, agrega son beneficios como menor tiempo postoperatorio de recuperación; un tiempo de pocas horas de internación y la baja incidencia de complicaciones que se acercan a cero.