¿Qué cuidados de la piel hay que tener durante el embarazo?

Durante el embarazo el cuerpo puede llegar a sufrir cambios que pueden dañar la piel de la madre, si es que no se tienen en cuenta algunas cuestiones, por eso es recomendable tomar las precauciones necesarias y ocuparse del cuidado de la piel.

Máscara del embarazo

La máscara del embarazo, cloasma son unas manchas que aparecen en la piel de la mujer cuando se está acercando a la segunda mitad de su embarazo. Esto es algo que suele ocurrirle al 60% de las mujeres. Aunque se ha investigado mucho sobre ellas, se ha detectado que suelen estar más condicionadas por los genes hereditarios como también por las hormonas, aunque el Sol es un factor muy importante en el proceso de formación.

Las zonas en las que aparecen estas manchas se encuentran sobre todo en la nariz, la frente, la barbilla y los pómulos. Para evitar que aparezcan, lo recomendable siempre es usar una protección solar en todo momento, que tenga factor 50 o más. Debés recordar que, aunque en algunas circunstancias no se puedan prevenir, si es cierto que evitarás que se vean más oscuras que si no utilizases cremas solares. Tené que buscar en todo momento cremas y cosmética natural para embarazadas que no contentan en su elaboración alcohol, puesto que será más beneficiosa para vos y el pequeño.

Higiene de la piel en el embarazo

En estos casos, se debe de evitar los baños calientes, puesto que no van a ayudar a que la piel tenga un mejor aspecto. Cuando te vayas a duchar, podrás hacerlo las veces que quieras, sin embargo, deberás de mantener el agua fría o muy tibia, sin excederse de la temperatura. Para hacer esto, deberás de usar jabones que sean cremosos y sobre todo que tengan un Ph Neutro.

Estrías en el embarazo

Uno de los problemas más habituales es la aparición de las estrías, sobre todo en ciertas zonas del cuerpo, como es el caso de los muslos, el abdomen, las caderas o los senos. Esto es debido a que las fibras de colágeno que se encuentran en la piel se rompen, quedando la piel dañada. Estas estrías les suele ocurrir al 80% de las mujeres, en mayor o menor medida, pero que se vean menos corre a cuenta nuestra, usando algunos productos que mejoran dichas marcas. Para una buena prevención lo ideal es hidratar la piel, haciéndola elástica. Esto se consigue con cremas específicas para este fin, puesto que tienen funciones antiestrías que evitarán su aparición o al menos podrán disimularlas. También deberás de beber mucha agua y hacer que la subida de peso que surge durante el embarazo sea controlada.

Celulitis durante el embarazo

La celulitis o también llamada piel de naranja suele manifestarse en los muslos, los glúteos y en las piernas. Esto es debido a que hay una acumulación de grasa de manera descontrolada y de ahí esa forma. Aunque no supone riesgos para la salud, si supone a nivel estético un punto a cuidar. Tendremos que cuidar nuestra dieta, bebiendo agua y evitando los dulces y grasas. Los masajes también desempeñarán una función importante, ya que conseguirán que la sangre circule mejor y por lo tanto, la grasa se active, pudiendo ser eliminada. Estos masajes pueden ser dados con cremas anticelulíticas naturales, que ayudarán a que la piel se vea más radiante. Por otro lado, también es recomendable que se haga algo de ejercicio, como andar al menos una hora al día.

Picazón y ronchas en el embarazo

Cuando la piel empieza a estirarse, es habitual que se den picaones en la zona del abdomen y de los senos, puesto que son las zonas que más va a sufrir la piel. En algunas ocasiones, es posible que incluso en la planta de los pies o en las palmas de las manos, también nos encontremos ronchas rojas.

Tenés que tener muy presente y avisar en todo momento a tu ginecólogo si empezás a presentar picores muy fuertes, ya que es posible que sufras de colestasis intrahepática, algo muy común en las embarazadas pero que debe ser tratada rápidamente. Para estos problemas, el medico puede recetarte tratamientos efectivos que evitarán tanto la picazón, la inflamación y tu afección. En el caso de picaones menores, lo mejor serán las cremas o lociones corporales específicas para este fin.

Vello corporal

En el caso de que se produzca vello corporal durante o después del nacimiento del bebé tan solo debés saber que se trata de un pequeño periodo de tiempo, hasta que las hormonas de tu cuerpo vuelvan a estabilizarse. Si aun así pasados varios meses sigues teniendo, deberás ser tratada con hormonas que contrarresten dicho problema.

Fuente: saludalia.com