¿Qué debemos saber sobre cataratas?

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en América Latina y el Caribe la catarata (opacificación del cristalino) es la causa más importante de ceguera. La mayoría de las cataratas están relacionadas con la edad y no pueden ser prevenidas; sin embargo, la cirugía con implante de lente intraocular es muy efectiva, dando una rehabilitación inmediata a las personas que se operan.

La prevalencia de ceguera en personas mayores de 50 años encontrada en zonas urbanas de Campinas, Brasil y Buenos Aires, Argentina, es alrededor de 1.4% de la población. La proporción de ceguera debido a cataratas en personas mayores de 50 años varía en un rango de 39% en las zonas urbanas de Brasil y Argentina; hasta 65% en las zonas rurales de Perú y Guatemala.

Con esta información, Rosario3.com, entrevistó al doctor Gabriel Bercovich, médico oftalmólogo y docente universitario.

¿Qué es la catarata?

La catarata es la opacidad del cristalino. Nosotros nacemos con una lente, el cristalino que lleva ese nombre por ser transparente, con los años envejece fisiológicamente y se va opacando. Esto es lo que llamamos catarata. Existe una creencia popular según la cual los pacientes nos refieren que tienen la sensación de tener una “telita”. Esto no es así, es el cristalino que al opacarse puede dar ese sensación al dar una visión borrosa.

¿Cómo se manifiesta?

No se presenta de golpe. El paciente paulatinamente va notando una visión turbia, como si se viera a través de un vidrio esmerilado o de un vidrio sucio. Al principio, cuando todavía es incipiente, el paciente no lo nota, pero llega un momento que ya comienza a tener dificultades y comienza a ver una opacidad, una visión turbia. El problema es que los dos ojos se van opacando a la vez, entonces el paciente no tiene forma de diferenciar lo que es ver bien de ver mal. Luego de operado un ojo, ahí ven la diferencia, entonces notan la pérdida de nitidez, lo que los entusiasma a que lo operen del otro ojo.

¿Tratamientos?

La catarata se trata quirúrgicamente. Los tratamientos locales no tienen la efectividad que se espera. Hoy la cirugía de catarata tiene una técnica quirúrgica rápida, la que nos permite que el paciente recupere la nitidez de su visión. Desde hace 15 a 20 años, la cirugía de catarata ha avanzado a pasos agigantados. Antes se esperaba que la catarata avance para recién operarla, mientras que hoy es lo opuesto: ni bien se la diagnostica se propone la cirugía, lo que resulta más sencillo para el cirujano y más efectivo para el paciente al que se le asegura una pronta recuperación.

¿Qué les recomienda a los pacientes operados de catarata?

Que se hagan un control anual para ver su evolución. Es importante controlarlos porque la visión va disminuyendo por la edad. Debemos ver cómo está la lente intraocular, hay que tomarle la presión ocular y evaluar su retina. Es el modo por el cual le aseguramos al paciente que la cirugía y su visión están dentro de los parámetros satisfactorios.