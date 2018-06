¿Qué debemos saber sobre osteoporosis?

En 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la osteoporosis (OP) como “una enfermedad sistémica, caracterizada por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo que incrementa la fragilidad del mismo, con el consecuente aumento del riesgo de fractura”.

Una de cada tres de las mujeres que sobrepasan los 50 años de edad pierde estabilidad porque sus huesos se vuelven frágiles, como consecuencia de los cambios hormonales que deparan la menopausia. En general, las mujeres son dos veces más proclives a la osteoporosis que los hombres.

Según la OMS, la osteoporosis es una de las diez principales enfermedades de hoy. Y aunque puede ser mortal, se toma, a menudo, a la ligera.

Con esta información consultamos al doctor Roberto Tozzini, médico ginecólogo, Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Rosario, Director de la Maestría en mastología e integrante del cuerpo médico de PROAR (Programa de Asistencia Reproductiva Rosario), quien así nos introdujo el tema.

“El ser humano vive cada vez más, y la mujer vive más años que el hombre. En este momento, en el mundo occidental, la mujer vive en promedio 6 años más que el hombre. Hacen entonces su aparición una serie de procesos y de enfermedades crónicas, y dentro de éstas, la osteoporosis, a la que denominamos la 'epidemia silenciosa', ya que los seres humanos afectados la padecen sin saberlo, pues la osteoporosis se manifiesta a través de la fractura”, aseveró.

“Osteoporosis significa 'hueso frágil', y en muchos casos el/la paciente se enteran cuando ocurre la fractura ante un trauma menor. Muchas veces, la persona intentó levantar un peso, o hizo esfuerzos para llegar hasta el sitio donde guardamos las valijas, y ese cuerpo responde con un gran dolor en la cintura o en la espalda producto de un colapso de un cuerpo vertebral. Cuando el/la paciente son añosos, después de los 70 años, ante un pequeño traumatismo, aparece la peor de las fracturas: la fractura de cadera”, señaló.

- ¿Cuál es la incidencia de la fractura de caderas?

- Una mujer de 50 años tiene un 15% de posibilidades de fracturarse las caderas en algún momento de su vida. De ese 15%, la mitad, luego de la fractura, no vuelve al tipo y calidad de vida anterior a la misma.

- Se trata de una cifra alarmante

- Sí, estamos frente a una cifra que es preocupante ya que un porcentaje menor, el 10% de aquel 15% de mujeres de 50 años, se muere ya sea por la operación o por sus complicaciones. Pero el otro 90% no vuelve a su vida anterior a la fractura; pierden movilidad, no gozan de la misma emocionalidad y se ve afectada su salud psíquica. La/ el paciente quedan profundamente afectados por la fractura. Un 15% desarrollan fracturas y un 7,5% no vuelven a tener la vida anterior a esa fractura.

- ¿Todos los seres humanos vamos en camino de la osteoporosis la que va a afectar mayormente a ese 15%? ¿A qué se debe?

- Existen dos aspectos básicos; uno es el aspecto genético, ya que hay genes que nos protegen de la osteoporosis y otros genes no. A este aspecto, por ahora, no lo podemos modificar; y el otro aspecto está conformado por los factores de riesgo que podemos modificar cuando cambiamos nuestros hábitos y salimos de la vida sedentaria, cuando mejoramos la calidad de nuestra alimentación, incorporando calcio y vitamina D que favorece la absorción del calcio.

El calcio está en los lácteos y en los quesos y necesitamos ingerir un gramo y medio de calcio diario cuando dejamos de fumar y no consumimos sustancias tóxicas, tanto permitidas como el alcohol y el cigarrillo; o prohibidas. Existen entonces factores inmodificables como nuestro bagaje genético, la edad, el sexo, ya que la mujer es más propensa a la osteoporosis que el hombre, ya que éste tiene más masa muscular y huesos más fuertes; la mujer, cuenta a su haber con mayor masa adiposa y huesos más débiles.

La falta de actividad física con la regularidad necesaria; tanto hombres y mujeres vivimos más y pasamos más tiempo sentados, nos movemos menos y éste es un factor importante para hacer frente a la osteoporosis. A su vez, hay personas que por razones de indicaciones médicas tienen que recurrir a fármacos que afectan a los huesos como son, entre otros, los cortocoides; o personas que sufren de hipotiroidismo.

Debemos remarcar la necesidad de controlar la ingesta de alcohol y dejar el cigarrillo, ya que ambos dañan la masa ósea. Son adicciones negativas, propias de la sociedad moderna. Estos factores son modificables y podemos hacer algo tomando la dirección de los mismos.

- ¿Por qué aconsejan tomar sol?

- El sol produce por medio de la piel, vitamina D3, que, a su vez, es necesaria para el metabolismo del calcio. Con sólo 15 minutos de exposición diaria al sol obtenemos los requerimientos necesarios. Esa vitamina D3 permite que el calcio de la alimentación sea absorbido por el intestino y luego trasladado y depositado en los huesos como sales de calcio.

- ¿Qué debemos entender cuando leemos o escuchamos el término osteopenia?

- La osteoporosis es la enfermedad, la osteopenia es un estado intermedio entre el hueso normal y el hueso osteoporótico. Tiene menos densidad ósea que el hueso normal o sano, pero no llega a estar tan frágil y tan desmineralizado como el hueso osteoporótico. Las personas de edad somos osteopénicos ya que a partir de los 25 años el hueso va demineralizándose. Es un estado natural propio de la edad. Lo que hay que tratar es a la osteoporosis y de paso este tratamiento va a beneficiar a la osteopenia de la cadera; ya que cuando se gana hueso se lo gana todo el esqueleto.

- ¿La osteoporosis produce dolor?

- No. No produce nada hasta la fractura, cuestión que complica a la enfermedad.

- ¿Cómo reacciona el médico frente a las pacientes que consultan en internet antes de ir a la consulta?

- La mujer está muy interesada en temas de la salud y está muy bien informada, pero es tal la cantidad de información de las cuales sólo unas pocas son de fuentes serias y respetables, las otras son intencionadas y poco fiables. Los médicos somos quienes debemos guiar a los pacientes y ayudarlos a interpretar aquello que ellos consultan en internet.