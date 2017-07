Que digan lo que quieran: la producción sin maquillaje de Natalia Oreiro

Natalia Oreiro realizó una producción de fotos para una revista en la que evitó utilizar maquillaje y pidió que "no haya photoshop". Además, lució prácticamente sin ropa, al natural.

"A los 40 aprendí a ser una mujer real", confiesa la cantante en la tapa de Caras, revista para la cual posó y brindó una entrevista en la que habló de la crisis a su edad, el amor, el sexo y los tips de belleza.

En junio pasado, Natalia viajó a Inglaterra para asistir al cumpleaños del empresario millonario Len Blanvatnik, fiesta en la que se puso en la piel de Evita y sorprendió a los invitados.

Allí interpretó "Don't cry for me Argentina ("No llores por mí Argentina), la popular canción del musical Evita, que fue creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice a finales de los '70.