Qué dijo Mirtha tras la absolución de los acusados por el robo de sus joyas

Mirtha Legrand se refirió este sábado a la noche en su programa a la absolución de todos los acusados por el robo de sus joyas. "Tengo sentimientos encontrados", dijo.

Lina Díaz, ex colaboradora de la conductora, fue la principal acusada como partícipe en el robo junto a su hijo y su marido.

"Yo quiero que sepan que a Lina, que estuvo trabajando con nosotros en los almuerzos muchos años, siempre la voy a querer. Pero tengo sentimientos encontrados", dijo Mirtha este sábado a la noche.

El descargo de Mirtha Legrand luego de que la Justicia decidiera absolver a los involucrados en el robo de sus joyas https://t.co/mS5Up6BN7f pic.twitter.com/T0kdU8GWtk — eltrece (@eltreceoficial) 14 de mayo de 2017

"Por un lado, yo he sido la damnificada", señaló y agregó: "¿Algún día se sabrá? Yo sé que no voy a recuperar las joyas, no me aferro a las cosas materiales. Como siempre dije, quería recuperar mi anillo de compromiso, de casamiento".

"No sé si la fiscal va a apelar, pero yo no lo voy a hacer. Para mí fue muy doloroso todo esto, muy traumático", añadió la conductora de La noche de Mirtha que se emite por El Tres.

La Justicia habló, hay que respetarla. No se si la Fiscal apelará,yo no.Doy por terminado este tema.Algún día se sabrá o no, quedará impune. pic.twitter.com/eJDC9klJz5 — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 14 de mayo de 2017

"Yo estoy rara porque pensaba «si Lina va presa para mí sería un disgusto tremendo», y al mismo tiempo había algunas pruebas que eran muy contundentes, pero a la Justicia hay que respetarla, y yo la respeto", finalizó.