¿Qué es el aprendizaje cooperativo?

En la mayoría de los casos, los estudiantes no deben formar sus propios grupos y siempre pueden tener la opción de cambio de grupo. Una vez que se han asignado los grupos en un aula, es importante que se cambien los integrantes de los grupos cada dos meses, de esta manera se fomenta una mayor integridad, tolerancia y también diversidad. Los grupos deberán ser equitativos y pensados para trabajar también la igualdad.

Sin embargo, el éxito final del aprendizaje cooperativo se basa en un principio único y muy importante: los estudiantes se les debe enseñar cómo participar en una situación de grupo. Los maestros no pueden asumir que los estudiantes saben cómo comportarse en un ambiente de grupo y deben establecer unas reglas claras.

El aprendizaje cooperativo es una técnica que permite a los estudiantes aprender unos de otros y adquirir importantes habilidades interpersonales. ¿Alguna vez has participado en un proyecto de grupo para lograr alguna tarea en conjunto? Si es así, es probable que compartieses algunos conocimientos con otras personas, y es posible que hayas aprendido algo de los demás. Esto es lo que se denomina aprendizaje cooperativo.

