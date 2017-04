¿Qué es y qué hace una doula?

"Las doulas", aclara Violeta Vázquez, "somos mujeres que acompañamos el proceso de la maternidad desde un lugar intuitivo que no tiene tanto que ver con el saber académico, sino con el saber que nos dio la experiencia de haber experimentado con nuestros cuerpos el proceso del parir. Es una figura que aparece en todas las culturas. Doula significa "mujer que sirve". En las culturas más antiguas, siempre hubo mujeres alrededor de la que va a parir".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo